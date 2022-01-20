"ثقيلة".. ماذا قالت صحف الجزائر بعد توديع أمم إفريقيا من الدور الأول

ودع منتخب الجزائر حامل لقب كأس أمم إفريقيا النسخة الجارية من البطولة من الدور الأول رسميا بعد هزيمته ضد كوت ديفوار بثلاثة أهداف لهدف.

ولم يحصد منتخب الجزائر سوى نقطة وحيدة فقط خلال دور المجموعات وسجل هدفا وحيدا وتذيل مجموعته.

وضمت المجموعة رفقة الجزائر وكوت ديفوار كل من سيراليون وغينيا الاستوائية.

فكيف تفاعلت صحف الجزائر مع توديع البطولة؟

"بطل إفريقيا يودع السباق"

هكذا جاء عنوان صحيفة "الشروق" تعليقا على الإقصاء مع وصف للمباراة في تقرير مفصل بالأحداث.

"الخضر يودعون الكان بهزيمة ثقيلة"

هكذا جاء عنوان صحيفة "الخبر" مع الإشارة لأن الهزيمة كانت عريضة لمنتخب كوت ديفوار مشيرة إلى أن "السيناريو لم يتوقعه أكثر المتشائمين من الجزائريين".

"حامل اللقب يغادر البطولة من الدور الأول"

هكذا جاء عنوان صحيفة "النهار" الجزائرية مع تفاصيل المباراة التي مُنيت فيها شباك رايس مبولحي بثلاثة أهداف.

"كان 2021: الجزائر حامل اللقب يودع دور المجموعات برباعية أمام كوت ديفوار"

هكذا جاء عنوان موقع "الخضرة" لكنه أخطأ في احتساب نتيجة المباراة بعدما تم إلغاء الهدف الرابع بداعي التسلل على سيباستيان هالير لاعب كوت ديفوار.