فرانك كيسي رجل مباراة كوت ديفوار والجزائر

الخميس، 20 يناير 2022 - 20:11

كتب : FilGoal

هدف فرانك كيسي مع كوت ديفوار أمام الجزائر

حصد فرانك كيسي لاعب وسط كوت ديفوار جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وساهم كيسي في تفوق الأفيال على الثعالب بنتيجة 3-1 والتأهل في صدارة المجموعة الخامسة.

وافتتح كيسي أهداف المباراة، كما سجل هدفا ألغي بداعي التسلل.

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وفاز كيسي بـ 6 صراعات ثنائية من 7، وتحصل على 3 أخطاء لصالحه.

وسدد كرة واحدة على مرمى رايس مبولحي هي التي سكنت شباكه.

فوز الأفيال أعلن مواجهة نارية ضد منتخب مصر في دور الـ 16 يوم الأربعاء المقبل.

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