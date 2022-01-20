فرانك كيسي رجل مباراة كوت ديفوار والجزائر

حصد فرانك كيسي لاعب وسط كوت ديفوار جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وساهم كيسي في تفوق الأفيال على الثعالب بنتيجة 3-1 والتأهل في صدارة المجموعة الخامسة.

وافتتح كيسي أهداف المباراة، كما سجل هدفا ألغي بداعي التسلل.

وفاز كيسي بـ 6 صراعات ثنائية من 7، وتحصل على 3 أخطاء لصالحه.

وسدد كرة واحدة على مرمى رايس مبولحي هي التي سكنت شباكه.

فوز الأفيال أعلن مواجهة نارية ضد منتخب مصر في دور الـ 16 يوم الأربعاء المقبل.