فرانك كيسي رجل مباراة كوت ديفوار والجزائر
الخميس، 20 يناير 2022 - 20:11
كتب : FilGoal
حصد فرانك كيسي لاعب وسط كوت ديفوار جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2021.
فرانك كيسي
النادي : ميلان
وساهم كيسي في تفوق الأفيال على الثعالب بنتيجة 3-1 والتأهل في صدارة المجموعة الخامسة.
وافتتح كيسي أهداف المباراة، كما سجل هدفا ألغي بداعي التسلل.
وفاز كيسي بـ 6 صراعات ثنائية من 7، وتحصل على 3 أخطاء لصالحه.
وسدد كرة واحدة على مرمى رايس مبولحي هي التي سكنت شباكه.
فوز الأفيال أعلن مواجهة نارية ضد منتخب مصر في دور الـ 16 يوم الأربعاء المقبل.
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