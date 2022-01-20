صاعقة إستوائية

الخميس، 20 يناير 2022 - 19:56

كتب : إسلام أحمد

غينيا الإستوائية - سيراليون

صاعقة إستوائية ضربت الجزائر أولا بهدف دون رد، ثم سيراليون بنفس النتيجة لتكتب لمنتخب غينيا الإستوائية التأهل لدور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

سجل هدف اللقاء الوحيد والتأهل: بابلو جانيت

غينيا الإستوائية ضمنت التأهل في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف كوت ديفوار متصدرة الترتيب، فيما ودعت سيراليون والجزائر من دور المجموعات.

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المشاركة الثالثة لغينيا الإستوائية لم تشهد أي جديد، إذ اعتاد المنتخب المُلقب بـ "الرعد الوطني" التأهل من دور المجموعات، وفي كلا المرتين (2012 بتنظيم مشترك مع الجابون و2015) نظمت غينيا الإستوائية البطولة ووصلت على الأقل لربع النهائي.

بينما لم يعرف منتخب سيراليون طعم الفوز في النسخة الحالية بعد عودة من غياب دام 25 عاما.

وسينتظر منتخب غينيا الإستوائية متصدر المجموعة السادسة من أجل معرفة منافسه بين جامبيا ومالي وتونس.

وأدار أمين عمر المباراة، لتصبح الثانية له في البطولة كحكم ساحة بعد مباراة كاب فيردي وبوركينا فاسو في الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى.

التشكيل

قاد فيديريكو بيكورو ودوريان هانزا هجوم غينيا الإستوائية.

فيما بدأ كي كامارا وستيفن كولكر في تشكيل سيراليون رفقة الحارس محمد كامارا.

وصف المباراة

أول فرص اللقاء جاءت عن طريق عرضية في الدقيقة 15 من الجهة اليسرى، استلمها فيديريكو بيكورو من يسار منطقة الجزاء وأطلق تسديدة أمسك بها الحارس محمد كمارا.

في الدقيقة 35 تلقى إيبان سالفادور عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية مرت من الحارس لكن المدافع شتت من على خط المرمى.

وبعد دقيقتين، استطاع منتخب غينيا الإستوائية أن يترجم فرصه لهدف أول بتسديدة قوية من بابلو جانيت من خارج منطقة الجزاء.

هدف هو الرابع له بقميص منتخب بلاده، ليصبح في المركز الرابع في ترتيب هدافي منتخب بلاده.

في الشوط الثاني حاول لاعبو سيراليون خطف هدف التعادل لكن لم تسنح لهم فرصا محققة لتهديد مرمى غينيا الإستوائية.

وكاد جوزيت ميراندا أن يسجل الهدف الثاني للرعد الوطني في الدقيقة 70 لكن تسديدته مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 78 أطلق جانيت تسديدة قوية تصدى لها الحارس ببراعة.

وفي الدقيقة 83 تحصل منتخب سيراليون على ركلة جزاء احتسبها أمين عمر عقب تعرض البديل عيسى كالون لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

انبرى كي كامارا لتسديد الركلة وسدد على يسار الحارس جيسوس أوونو الذي تصدى لها وأبعدها لركنية، ليظل تقدم غينيا الإستوائية قائما.

وكاد البديل إيميليانو نيسوي أن يسجل الهدف الثاني لغينيا الإستوائية لكن الحارس منعها.

وفي الدقيقة 89، تحصل كوامي كوي على بطاقة صفراء ثانية، وأشهر له أمين عمر البطاقة الحمراء الرابعة في البطولة الجارية.

الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع احتسب أمين عمر ركلة جزاء لغينيا الإستوائية وقبل تنفيذ اللاعب للركلة، عاد في قراره واحتسبت الكرة خطأ لصالح الفريق من خارج المنطقة.

الركلة نفذت من خارج المنطقة وارتطمت بالحائط البشري ومن ثم أطلق أمين عمر صافرة نهاية اللقاء معلنا مرور العاصفة الإستوائية إلى دور الـ 16.

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