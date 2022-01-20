تشكيل أمم إفريقيا - 3 تغييرات في تونس و7 على دكة البدلاء.. وثنائية بارو في هجوم جامبيا

أجرى منذر الكبيّر المدير الفني لـ منتخب تونس 3 تغييرات على التشكيل الأساسي في مواجهة جامبيا.

وتواجد 7 لاعبين فقط على مقاعد البدلاء في ظل إصابات قائمة نسور قرطاج بفيروس كورونا.

ويبدأ علي عبدي وعيسى العيدوني وحمزة رفيعة في التشكيل الأساسي، بدلا من علي معلول وغيلان الشعلالي ووهبي خزري,

وجاء تشكيل تونس:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

الدفاع: حمزة المثلوثي - منتصر طالبي – بلال عيفة – علي عبدي.

الوسط: عيسى العيدوني – إلياس سخيري – أنيس بن سليمان.

الهجوم: سيف الدين خاوي – حمزة رفيعة – سيف الدين الجزيري

وتواجد 7 لاعبين على دكة البدلاء: فاروق بن مصطفى – علي جمال – محمد دراجر – أسامة حدادي – حنعبل مجبري – يوسف مساكني – عمر رقيق

فيما جاء تشكيل جامبيا:

حارس المرمى: بوبكار جاي

الدفاع: عمر كولي - نوح سونكو- با مودو جاني - جوميز جيمس

الوسط: يوسف بوب – محمد مباي – إيبريما سونها – سعيدي يانكو

الهجوم: مودو بارو - موسى بارو

ويحتاج منتخب تونس للفوز من أجل احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني في ترتيب المجموعة السادسة.