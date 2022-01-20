قائمة الأهلي - موسيماني يستمر في الاعتماد على الشباب أمام المقاولون العرب

استمر بيتسو موسيماني المدير الفني في الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب خلال مواجهة المقاولون العرب في كأس الرابطة.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة الثالثة من مجموعات كأس رابطة الأندية المصرية للمحترفين.

وواصل موسيماني اعتماده على اللاعبين الشباب والناشئين للمباراة الثالثة على التوالي في كأس الرابطة.

مع وجود رباعي الفريق الأول كريم فؤاد ومحمد محمود وعمار حمدي وحسام حسن.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد أشرف – محمد مغربي – محمد أشرف – عبد الجواد عبد الرحمن – ميدو نبيل– كريم فؤاد – أحمد سيد عبد النبي

الوسط: محمد محمود - عبد الرحمن نجاح "مانو" – أحمد أشرف – محمد فخري – عمار حمدي – رأفت خليل – صالح نصر – زياد طارق – ميدو نبيل – مصطفى أبو الخير

الهجوم: حسام حسن – يوسف شريف – أحمد سيد غريب – محمد ياسر

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، بفارق نقطتين عن الجونة المتصدر والإسماعيلي صاحب المركز الثاني.