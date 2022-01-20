أمم إفريقيا - عبد المنعم: هدفي في السودان يحملني مسؤولية أكبر مع منتخب مصر

الخميس، 20 يناير 2022 - 19:31

كتب : أحمد الخولي

احتفال محمد عبد المنعم بالهدف أمام السودان

عبر محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر عن سعادته بالهدف الذي سجله في شباك السودان، مؤكدا أن المسؤولية الآن أصبحت أكبر على عاتقه مع الفراعنة.

محمد عبد المنعم

النادي : فيوتشر

مصر

وقال عبد المنعم عبر صفحة اتحاد كرة القدم الرسمية: "الهدف في هذا التوقيت يمنحني ثقة أكثر وحافز من أجل استكمال ما بدأته مع المنتخب، كما أنه يحملني مسؤولية أكبر".

وأضاف "تلقيت التعليمات بمتابعة الكرات الثانية وحجازي طلب مني حجز لاعب السودان خلال الركلة الركنية، لكني هربت منه وسجلت الهدف".

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وأكمل "شاركت في البطولة العربية وأثبت قدراتي، وهذا ما دفع كارلوس كيروش أن يضمني لقائمة بطولة أمم إفريقيا".

وأتم تصريحاته "بطولة إفريقيا كبيرة ومن أقوى بطولات العالم، وأتمنى أن أحقق أول لقب لي مع منتخب مصر لنسعد الشعب المصري".

وفاز منتخب مصر على السودان بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم، في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا يوم الأربعاء المقبل.

محمد عبد المنعم منتخب مصر
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