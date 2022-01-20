بالعلامة الكاملة.. فيوتشر يواصل انتصاراته في كأس الرابطة ويهزم المقاصة

الخميس، 20 يناير 2022 - 19:01

كتب : FilGoal

فيوتشر

واصل فريق فيوتشر انتصاراته في كأس رابطة الأندية المصرية للمحترفين، وحقق الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد.

وحقق فيوتشر الانتصار الثالث على التوالي في البطولة، ليحتل صدارة المجموعة الأولى ويشعل المنافسة مع الاتحاد والمقاصة.

وارتفع رصيد فيوتشر إلى النقطة 9 في الصدارة، يأتي بعده الاتحاد السكندري برصيد 7 نقاط.

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ثم المقاصة برصيد 6 نقاط والمصري بـ4 نقاط.

وجاء هدف فوز فيوتشر في الدقيقة 64 عن طريق أحمد رفعت بعدما تلقى تمريرة عرضية من ناحية اليمين قابلها بتسديدة مباشرة في المرمى مسجلا بطريقة رائعة.

ويلعب فيوتشر في المباراة المقبلة ضد المصري، بينما يلعب المقاصة ضد الاتحاد السكندري.

وكان فيوتشر حقق الفوز على بيراميدز وإيسترن كومباني، بينما فاز المقاصة على بيراميدز والمصري.

وودع بيراميدز كأس الرابطة بعدما خسر صباح اليوم أمام المصري بهدف دون رد، كما فاز الاتحاد السكندري على إيسترن كومباني بالنتيجة ذاتها.

ويتأهل متصدري المجموعات الثلاثة في البطولة لنصف النهائي، بجانب الفريق صاحب أفضل مركز ثاني.

أحمد رفعت فيوتشر كأس الرابطة المقاصة
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