ديمبيلي يرد على تصريحات "طرده" من برشلونة

الخميس، 20 يناير 2022 - 18:48

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز وعثمان ديمبيلي

أصدر عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة بيانا يرد من خلاله على الأنباء المنتشرة مؤخرا بشأن رحيله عن النادي وأزمة تجديد عقده.

وقال ديمبيلي في بيانه: "لا تظنوا أني خارج المشروع. لا تتحدثوا عن نوايا لم أملكها أبدا".

وأضاف "لدي عقد وأنا متاح لأجل تشافي (المدرب). لن أستسلم".

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وأوضح "هناك مفاوضات جارية بشأن العقد، ووكيلي يعمل عليها. أنا فقط أركز على الملعب".

وكان ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة قد قال إن ديمبيلي عليه الرحيل في أسرع وقت لصالحه وصالح النادي.

واعتبر أليماني أن استبعاد تشافي له من قائمة مباراة أتلتيك بلباو قرار يتماشى مع السياسة الإدارية للفريق.

على الناحية الأخرى قال الصحفي سيكي رودريجيز إن ديمبيلي لن يلعب لبرشلونة مجددا على الإطلاق إذا لم يجدد عقده، سواء قبل أو بعد نهاية سوق الانتقالات.

يذكر أن عقد ديمبيلي ينتهي في يونيو القادم، ويتمسك وكيله بمطالب مادية لا ينوي النادي الكتالوني تلبيتها.

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