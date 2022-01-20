قائمة الإسماعيلي - انضمام الرباعي الجديد لمواجهة البنك الأهلي في كأس الرابطة

ضم خوان براون المدير الفني للإسماعيلي الرباعي الجديد لفريقه ضمن قائمة مباراة البنك الأهلي.

ويلعب الإسماعيلي ضد البنك الأهلي في الجولة الثالثة من مجموعات كأس رابطة الأندية المصرية للمحترفين.

وظهر كل من دييجو فيرناندو وكارميلو ألجازنزا وجان موريل وسايكو كوناتيه في قائمة الإسماعيلي استعدادا للمباراة.

وذلك بعد الانتهاء من إجراءات قيد باقي الصفقات في اتحاد الكرة.

وشهدت أيضا القائمة عودة عماد حمدي لاعب وسط الفريق، الغائب منذ فترة بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالآتي:

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – عمر رضوان

الدفاع: عصام صبحي – عبد الله جمعة – باهر المحمدي – محمد عمار – مروان صحراوي – محمد دسوقي

الوسط: عمر الوحش – عماد حمدي – محمود عبد العاطي – محمد عادل – وجيه عبد الحكيم – عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي – سايكو كوناتيه – محمد الشامي – جان موريل

الهجوم: كارميلو ألجازانزا – دييجو فيرناندو

ويحتل الدراويش صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بالتساوي مع الجونة.