بيلد: مينو رايولا في الرعاية المركزة ووضعه الصحي خطير

يتواجد حاليا أحد أشهر وكلاء اللاعبين في العالم مينو رايولا في الرعاية المركزة بسبب عدوى في الرئة.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها فإن وكيل الأعمال الشهير يتواجد حاليا في مستشفى سان رافائيل في مدينة ميلانو الإيطالية.

وأشار التقرير إلى أن رايولا يعاني من عدوى في الرئة ووضعه الصحي خطير.

ولم يذكر التقرير المزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي لوكيل إرلينج هالاند وبول بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش.

وكانت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية ذكرت قبل أسبوع أن رايولا دخل المستشفى وخضع لعملية جراحية بسبب مشاكل تتعلق بوزنه.

وكان الظهور الأخير لرايولا قبل عدة أسابيع وتحدث خلاله عن مستقبل موكله هالاند ورحيله من بروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل للانضمام لأحد كبار الأندية الأوروبية.