بمشاركة كهربا كبديل.. خسارة مدوية لـ هاتاي سبور

تلقي هاتاي سبور خسارة مدوية بسداسية دون مقابل في الجولة 22 من الدوري التركي أمام ألانياسبور، في مباراة شهدت مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" كبديل.

وشارك كهربا كبديل للمباراة الثانية على التوالي منذ انضمامه معارا كبديل من الأهلي في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة توقف رصيد هاتاي سبور عند 35 نقطة في المركز السادس، فيما ارتقى ألانياسبور للمركز الرابع بنفس الرصيد متفوقا بفارق الأهداف.

إيمري أكبابا تقدم أولا في الدقيقة 17 لـ ألانياسبور، وفي الدقيقة 31 أضاف الأنجولي ويلسون إدواردو الهدف الثاني.

في الشوط الثاني أضاف أكبابا الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 56.

مشاركة كهربا كبديل، لم تغير من نتيجة المباراة، إذ أضاف أكبابا الهدف الرابع لـ ألانيا في الدقيقة 74.

⏱️67 | Kamara yerine Kahraba oyunda pic.twitter.com/olxxEXVpUW — Hatayspor (@Hatayspor_FK) January 20, 2022

واستطاع البديل أوجوز أيدين أن يسجل هدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 77 و80.

كهربا طيلة 23 دقيقة لمس الكرة 6 مرات وفاز بصراع ثنائي واحد من 2، وأكمل مراوغة واحدة ناجحة بنسبة 100% وأطلق تسديدة على مرمى الخصم، ومرر 3 كرات صحيحة من 4.