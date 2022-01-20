مران الأهلي - عودة ميكيسوني قبل مواجهة المقاولون في كأس الرابطة

الخميس، 20 يناير 2022 - 17:45

كتب : حسام نور الدين

لويس ميكيسيوني

انتظم لويس ميكيسوني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد عودته من بلاده.

وخضع ميكيسوني لمسحة طبية جديدة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بعد عودته من موزمبيق وجاءت نتيجتها سلبية، ومن ثم انتظم اللاعب في التدريبات الجماعية.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي على عقد جلسة مع المدير الفني بيتسو موسيماني، لتنسيق بعض الأمور الإدارية والتنظيمية للفريق خلال الفترة المقبلة.

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ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وعقد موسيماني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين استمرت لمدة 30 دقيقة، لشرح نقاط القوة والضعف في فريق المقاولون العرب قبل المباراة.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفائية في الجيم تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، قبل بداية المران لمدة 20 دقيقة.

وقاد موسيماني فقرات المران التي بدأت بجوانب بدنية متنوعة للاعبين، أدى بعدها الفريق تدريبات خططية محددة، قبل أن يختتم المدير الفني المران بتقسيمة قوية شارك بها جميع اللاعبين.

يذكر أن الأهلي تعادل في الجولة الثانية من مباريات كأس الرابطة أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق.

لويس ميكيسوني الأهلي كأس الرابطة
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