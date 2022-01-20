مران المنتخب – تدريب مبكر لمتابعة منافس مصر في دور الـ16

الخميس، 20 يناير 2022 - 17:32

كتب : بسام أبو بكر

مران منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو

أدى منتخب مصر مرانه اليوم الخميس بشكل مبكر عن المعتاد على أحد الملاعب الفرعية لاستاد أولمبيك بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وجاء التوقيت المبكر للمران لمنح اللاعبين والجهاز الفني فرصة لمتابعة مباراتي اليوم في المجموعة الخامسة من البطولة والتي سيواجه الفراعنة أحد أطرافها في دور الـ16.

وتنطلق في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة مباراتي، الجزائر ضد كوت ديفوار، وسيراليون أمام غينيا الاستوائية.

أخبار متعلقة
مدرب غانا يرفض الاستقالة: سأقود النجوم السمراء للتأهل إلى كأس العالم فيفا يعلن 5 مبادئ قانونية جديدة لتنظيم الإعارات حول العالم تغريم ثنائي غينيا بسبب تصرفات غير لائقة

وسيواجه منتخب مصر متصدر المجموعة الخامسة في دور الـ16.

ومن المنتظر أن تتوجه بعثة المنتخب إلى دوالا غدا استعدادا للقاء المقبل.

وشارك في المران جميع اللاعبين حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين لاختلاف الحمل التدريبي بين الذين شاركوا في مباراة الأمس ضد السودان وبين الذين لم يشاركوا أو شاركوا في جزء منها.

في الوقت نفسه واصل البرنامج العلاجي كل من محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح الذي اقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية.

مصر منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
مباشر منافس مصر – كوت ديفوار ضد الجزائر.. سيراليون أمام غينيا الاستوائية تشكيل أمم إفريقيا – مهاجم وحيد لـ سيراليون أمام ثنائي هجومي لـ غينيا الاستوائية تشكيل أمم إفريقيا - كوت ديفوار بالقوة الضاربة أمام الجزائر تشكيل أمم إفريقيا - هجوم جزائري من أجل التأهل.. بن رحمة أساسي أمام كوت ديفوار
أخر الأخبار
مران الأهلي - عودة ميكيسوني قبل مواجهة المقاولون في كأس الرابطة 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر منافس مصر – كوت ديفوار ضد الجزائر.. سيراليون أمام غينيا الاستوائية 16 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مران المنتخب – تدريب مبكر لمتابعة منافس مصر في دور الـ16 25 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الزمالك يعلن تكفله بمصاريف علاج أشرف قاسم 25 دقيقة | مصر
تشكيل أمم إفريقيا – مهاجم وحيد لـ سيراليون أمام ثنائي هجومي لـ غينيا الاستوائية 34 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أمم إفريقيا - كوت ديفوار بالقوة الضاربة أمام الجزائر 50 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أمم إفريقيا - هجوم جزائري من أجل التأهل.. بن رحمة أساسي أمام كوت ديفوار 58 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب غانا يرفض الاستقالة: سأقود النجوم السمراء للتأهل إلى كأس العالم 58 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 3 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 4 سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا.. والخصوم المتوقعة