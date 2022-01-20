مران المنتخب – تدريب مبكر لمتابعة منافس مصر في دور الـ16

أدى منتخب مصر مرانه اليوم الخميس بشكل مبكر عن المعتاد على أحد الملاعب الفرعية لاستاد أولمبيك بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وجاء التوقيت المبكر للمران لمنح اللاعبين والجهاز الفني فرصة لمتابعة مباراتي اليوم في المجموعة الخامسة من البطولة والتي سيواجه الفراعنة أحد أطرافها في دور الـ16.

وتنطلق في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة مباراتي، الجزائر ضد كوت ديفوار، وسيراليون أمام غينيا الاستوائية.

وسيواجه منتخب مصر متصدر المجموعة الخامسة في دور الـ16.

ومن المنتظر أن تتوجه بعثة المنتخب إلى دوالا غدا استعدادا للقاء المقبل.

وشارك في المران جميع اللاعبين حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين لاختلاف الحمل التدريبي بين الذين شاركوا في مباراة الأمس ضد السودان وبين الذين لم يشاركوا أو شاركوا في جزء منها.

في الوقت نفسه واصل البرنامج العلاجي كل من محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح الذي اقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية.