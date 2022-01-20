الزمالك يعلن تكفله بمصاريف علاج أشرف قاسم

الخميس، 20 يناير 2022 - 17:32

كتب : FilGoal

أشرف قاسم

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تحمل القلعة البيضاء جميع تكاليف علاج أشرف قاسم لاعب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق.

يعاني أشرف قاسم نجم الزمالك السابق من حالة صحية صعبة للغاية منذ أكثر من 5 سنوات.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "سنتكفل بكل تكاليف علاج أشرف قاسم، أتمنى له السلامة فهو واحد من أبناء النادي المخلصين".

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وأضاف "أقدر تماما كل أبناء نادي الزمالك ممن شاركوا في صنع اسم وتاريخ القلعة البيضاء".

وقال قاسم في تصريحات سابقة اليوم لـ FilGoal.com: "أعاني من مشاكل صحية منذ 5 سنوات، ولكن في الفترة الماضية تفاقمت تلك المتاعب".

وأوضح قاسم "لابد من تغيير مفاصل الركبتين، الغضاريف والأربطة علاجها الوحيد الآن في حالتي تغيير مفصل الركبتين".

وأضاف قاسم "تعرضت أيضا للإصابة بالتهاب مزمن في الأعصاب الطرفية، ما يقلل من تحكمي في قدمي وبطئ حركتي بشكل كبير. لا أتحرك سوى بالعكاز".

وشرح "بدأت في تناول جرعات تكلفتها عالية جدا منذ 3 أشهر. وأحتاج 18 جرعة ولا أعرف إن كان هذا العلاج مفيدا أم يجب علي السفر للخارج؟".

ويعد قاسم من أساطير نادي الزمالك، وسبق له اللعب أيضا للهلال السعودي، كما يملك 70 مباراة دولية مع منتخب مصر.

وفاز قاسم مع الزمالك بـ 4 ألقاب دوري و3 ألقاب دوري أبطال إفريقيا، كما توج مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 1986.

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