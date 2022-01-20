تشكيل أمم إفريقيا – مهاجم وحيد لـ سيراليون أمام ثنائي هجومي لـ غينيا الاستوائية

مباشر منافس مصر – كوت ديفوار ضد الجزائر.. سيراليون أمام غينيا الاستوائية

مران المنتخب – تدريب مبكر لمتابعة منافس مصر في دور الـ16

تشكيل أمم إفريقيا - كوت ديفوار بالقوة الضاربة أمام الجزائر

تشكيل أمم إفريقيا - هجوم جزائري من أجل التأهل.. بن رحمة أساسي أمام كوت ديفوار