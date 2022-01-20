تشكيل أمم إفريقيا – مهاجم وحيد لـ سيراليون أمام ثنائي هجومي لـ غينيا الاستوائية
الخميس، 20 يناير 2022 - 17:24
كتب : FilGoal
أعلن جون كيستر المدير الفني لسيراليون تشكيل منتخب بلاده لخوض لقاء غينيا الاستوائية اليوم الخميس.
ويلتقي منتخب سيراليون بمنافسه غينيا الاستوائية في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
ويتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة بأربع نقاط يليه غينيا الاستوائية بثلاث نقاط ثم سيراليون بنقطتين وأخيرا الجزائر بنقطة وحيدة.
وجاء تشكيل سيراليون كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد كامارا
في الدفاع: كيفين رايت- ستيفن كولكر- عمر بانجورا- عثمان كاكاي
في الوسط الدفاعي: أبو ديابي دومبيا- جون كامارا
في الوسط الهجومي: مصطفى بندو- كي كامارا- كوامي كوي
في الهجوم: موسم كامارا
أما تشكيل غينيا الاستوائية فجاء كالتالي:
في حراسة المرمى: جيسوس أوونو
في الدفاع: باسيليو ندونج- ساؤول كوكو- إستيبان أوروزكو- كارلوس أكابو
في الوسط: جوزيت ميراندا- خوسيه ماشين- بابلو جانيت- إيبان سالفادور
في الهجوم: دوريان هانزا- فيديريكو بيكورو