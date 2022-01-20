تشكيل أمم إفريقيا - كوت ديفوار بالقوة الضاربة أمام الجزائر

الخميس، 20 يناير 2022 - 17:07

كتب : FilGoal

هدف بيبي كوت ديفوار سيراليون أمم إفريقيا

دفع باتريس بياوميلي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار بالقوة الضاربة في هجوم فريقه لمواجهة الجزائر.

ويلعب منتخب كوت ديفوار ضد الجزائر في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وجاء تشكيل كوت ديفوار كالآتي:

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المرمى: سانجاري بادرا

الدفاع: سيرجي أورييه – أوديلون – سيمون ديلي – ويلفريد كانون

الوسط: فرانك كيسي – جان ميشيل سيري – سانجاري

الهجوم: نيكولاس بيبي – سيباستيان هالار – ماكس جارديل

ويحتاج منتخب كوت ديفوار للفوز لحسم التأهل بشكل رسمي للدور الثاني من البطولة.

وفاز منتخب كوت ديفوار على غينيا الاستوائية بينما تعادل مع سيراليون، ويمتلك 4 نقاط في رصيده.

نيكولاس بيبي كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا الجزائر
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