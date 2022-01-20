تشكيل أمم إفريقيا - كوت ديفوار بالقوة الضاربة أمام الجزائر
الخميس، 20 يناير 2022 - 17:07
كتب : FilGoal
دفع باتريس بياوميلي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار بالقوة الضاربة في هجوم فريقه لمواجهة الجزائر.
نيكولاس بيبي
النادي : أرسنال
ويلعب منتخب كوت ديفوار ضد الجزائر في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.
وجاء تشكيل كوت ديفوار كالآتي:
المرمى: سانجاري بادرا
الدفاع: سيرجي أورييه – أوديلون – سيمون ديلي – ويلفريد كانون
الوسط: فرانك كيسي – جان ميشيل سيري – سانجاري
الهجوم: نيكولاس بيبي – سيباستيان هالار – ماكس جارديل
ويحتاج منتخب كوت ديفوار للفوز لحسم التأهل بشكل رسمي للدور الثاني من البطولة.
وفاز منتخب كوت ديفوار على غينيا الاستوائية بينما تعادل مع سيراليون، ويمتلك 4 نقاط في رصيده.
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