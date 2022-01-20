تشكيل أمم إفريقيا - هجوم جزائري من أجل التأهل.. بن رحمة أساسي أمام كوت ديفوار

الخميس، 20 يناير 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر أمم إفريقيا

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر تشكيل فريقه الأساسي ضد كوت ديفوار في لقاء لا يحتمل أي نتيجة سوى الفوز لمحاربي الصحراء من أجل التأهل.

ودفع بلماضي بسعيد بن رحمة أساسيا في تشكيل هجومي من أجل نقاط المباراة الثلاثة.

ويتذيل منتخب الجزائر الترتيب برصيد نقطة واحدة ويتأهل رسميا لثمن النهائي حال فوزه بغض النظر عن ترتيبه.

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وجاء تشكيل الجزائر:

حارس المرمى: رايس مبولحي

الدفاع: رامي بنسبعيني - عبد القادر بدران - عيسى ماندي - يوسف عطال

وسط الملعب: يوسف بلايلي - رياض محرز - سعيد بن رحمة - راميريز زروقي - إسماعيل بن ناصر

الهجوم: بغداد بونجاح

أمم إفريقيا الجزائر كوت ديفوار
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