مدرب غانا يرفض الاستقالة: سأقود النجوم السمراء للتأهل إلى كأس العالم

الخميس، 20 يناير 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

جوردان أيو - غانا - جزر القُمر

رفض ميلوفان راجيفاتش المدير الفني لمنتخب غانا فكرة الاستقالة بعد توديع فريقه لبطولة أمم إفريقيا من مرحلة المجموعات.

وقال راجيفاتش في تصريحات للصحفيين: "سأبقى مع منتخب غانا لقيادته في تصفيات كأس العالم شهر مارس المقبل".

وأضاف "هدفي هو قيادة غانا لنهائيات كأس العالم، كأس أمم إفريقيا كانت هدفي الأساسي، لكني الآن أتطلع لتصفيات المونديال".

وأعلنت وزارة الرياضة الغانية في بيان رسمي استدعاء اتحاد كرة القدم الغاني لاجتماع طارئ يوم الجمعة.

وتبحث وزارة الرياضة الغانية مع اتحاد كرة القدم أسباب الخروج المبكر ووضع خطة مستقبلية للمنتخب.

وسقط منتخب غانا في مفاجأة كبيرة أمام جزر القمر بختام مباريات المجموعة الثالثة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتذيل منتخب غانا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة من التعادل مع الجابون.

وجاء بيان وزارة الرياضة كالآتي:

"تشعر البلاد بإحباط شديد بعد أداء المنتخب والخروج المبكر في أمم إفريقيا 2021، وتود وزارة الرياضة مشاركة مشاعرها في ذلك البيان".

وأضاف "ووفرت الحكومة للفريق كافة الاحتياجات والدعم بما في ذلك التحضير منذ تصفيات البطولة ومعسكر تحضيري في قطر".

"وزارة الرياضة الغانية تشعر بالإحباط من الأداء وبناء على ذلك تم تحديد يوم الجمعة 21 من يناير لاجتماع طارئ لمناقشة الأمر واتخاذ قرارات بعد ذلك الخروج".

واختتم البيان "وزارة الشباب والرياضة سوف تتخذ خطوات هامة من أجل مستقبل منتخب غانا".

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