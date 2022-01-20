كأس الرابطة - بعد إثارة الـ100 دقيقة.. الاتحاد يهزم إيسترن كومباني ويشعل المجموعة

الخميس، 20 يناير 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - إيسترن كومباني

أشعل الاتحاد السكندري صراع المنافسة على صدارة المجموعة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعدما حقق الفوز على إيسترن كومباني بهدف دون رد.

وانتصر الفريق السكندري على إيسترن كومباني بهدف في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الرابطة.

ليرفع رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة، في انتظار مباراة فيوتشر ضد مصر للمقاصة وكلا الفريقين يمتلك 6 نقاط.

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وتساوي مع المصري الذي حقق الفوز على بيراميدز بهدف دون رد.

هدف الاتحاد جاء في الدقيقة 20 عن طريق الوافد الجديد بنجامين بواتينج، بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وطالب لاعبو إيسترن كومباني باحتساب هدف لهم في الشوط الثاني، ولكن بعد توقف المباراة لعدة دقائق والعودة للفيديو قرر الحكم عدم احتساب الهدف بداعي التسلل.

إثارة الدقيقة 100

ووصلت المباراة إلى الدقيقة 100 بعدما توقفت لعدة دقائق لمراجعة خطأ لصالح إيسترن كومباني ومطالبات بركلة جزاء.

ولكن الحكم بعد العودة للفيديو أشار إلى عدم احتساب ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد السكندري.

ويلعب الاتحاد السكندري في الجولة المقبلة ضد مصر للمقاصة يوم 26 من شهر يناير الجاري.

الاتحاد السكندري إيسترن كومباني كأس الرابطة
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