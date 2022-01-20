الهزيمة الثالثة على التوالي.. بيراميدز يودع كأس الرابطة بالخسارة من المصري

الخميس، 20 يناير 2022 - 16:34

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف حسن علي في بيراميدز

تعرض بيراميدز للخسارة الثالثة على التوالي في كأس الرابطة، بعد تغلب المصري عليه بهدف دون مقابل.

ورفع المصري رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع بينما يتذيل بيراميدز الترتيب مع إيسترن كومباني بلا رصيد من النقاط.

وسجل حسن علي هدف المصري الوحيد من ركلة جزاء ليحقق الفريق البورسعيدي أول فوز في البطولة.

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وشهد اللقاء عودة إسلام أبو سليمة مدافع المصري للمشاركة لأول مرة منذ 10 سبتمبر 2020 بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكانت أخر مشاركات أبو سليمة مع المصري أمام بيراميدز في الدوري منذ أكثر من عام وأربعة أشهر.

وكان الشوط الأول سجالا بين الفريقين وانتهى بالتعادل السلبي بدون نقاط.

وطالب لاعبو المصري بركلة جزاء في الدقيقة العاشرة بعد سقوط محمد جريندو ولكن بعد اللجوء لتقنية الفيديو طالب اللحكم استئناف اللعب.

وأضاع عماد ميهوب لاعب بيراميدز الشاب أخطر فرصة في اللقاء في الدقيقة 43 بتسديدة قوية بجوار القائم الأيمن للمرمى الخالي.

وطالب لاعبو المصري بركلة جزاء مرة أخرى في الدقيقة 63 بعد سقوط أحمد الشيخ.

وعاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو واحتسب ركلة الجزاء بسبب عرقلة من هشام محمد لأحمد الشيخ.

ونجح حسن علي من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 بركلة جزاء على يسار مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام فيوتشر ضمن مباريات الجولة الخامسة يوم الأربعاء.

بينما بيراميدز يواجه إيسترن كومباني في نفس اليوم.

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