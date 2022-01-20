فيفا يعلن 5 مبادئ قانونية جديدة لتنظيم الإعارات حول العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن 5 مبادئ قانونية جديدة لتنظيم عمليات الانتقال على سبيل الإعارة حول العالم.

وقال فيفا في بيان رسمي، إن التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الأول من يوليو 2022، ستعمل على تطوير اللاعبين الشباب وزيادة التنافسية وعدم تكديس اللاعبين.أي إعارة يجب أن تتضمن اتفاقا مكتوبا يوضح شروطها وبالتحديد مدتها وشروطها المالية.

وأوضح بيان فيفا أن القوانين الجديدة هي:

أقل مدة لأي إعارة هي أن تكون بين فترتي قيد، وأطول مدة هي عام واحد.

منع إعارة أي لاعب من النادي المستعير لناد ثالث.

وضع حد لعدد الإعارات بين ناديين في موسم واحد. لا يمكن لأي ناد بحسب القوانين الجديدة إعارة 3 لاعبين لناد واحد، وبالمثل لا يمكن لأي ناد استعارة 3 لاعبين من فريق واحد.

التقليل التدريجي لعدد اللاعبين المعارين الذين يمكن لفريق واحد الحصول عليهم، بداية من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023 سيكون 8 لاعبين، ومن 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024 سيكون 7 لاعبين، وبداية من 1 يوليو 2024 سيكون الحد الأقصى 6 لاعبين، وعدم احتساب اللاعبين الذين يبلغون من العمر 21 عاما أو أقل من ذلك، ضمن ذلك الحد الأقصى.

منح الاتحادات المحلية فرصة 3 سنوات ليكون نظام الإعارات المحلية لديها مطابق للنظام الذي وضعه فيفا.

وبالتالي، لا يمكن توقيع عقد إعارة لمدة عامين على سبيل المثال، ولا يمكن لفريق أن يعير أكثر من 3 لاعبين لفريق واحد في نفس الموسم.

كما ستضر القواعد الجديدة الأندية المعتمدة على الإعارات بشكل رئيسي حيث يقلل أعداد اللاعبين المنضمين لأي فريق بشكل تدريجي.