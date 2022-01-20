تغريم ثنائي غينيا بسبب تصرفات غير لائقة

الخميس، 20 يناير 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

قميص غينيا أمم إفريقيا 2021

فرض الاتحاد الغيني لكرة القدم غرامة على الثنائي سايدوبا سوما وإبراهيما سوري كونتي لأسباب أخلاقية.

وأفاد الاتحاد الغيني في بيان: "قررنا تغريم الثنائي بسبب تصرفات غير لائقة بعد الخسارة أمام زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا".

وخسرت غينيا من زيمبابوي 1-2 في ختام مرحلة المجموعات لكن رفاق نابي كيتا تأهلوا لدور الـ16.

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فقد انتصرت غينيا على مالاوي في المباراة الأولى وتعادلت مع السنغال في الجولة الثانية.

ستعرف غينيا هوية منافسها في دور الـ16 مساء الخميس وهو وصيف المجموعة السادسة.

وتختتم المجموعة السادسة مبارياتها بمباراتي تونس ضد جامبيا، ومالي أمام موريتانيا.

وانطلقت بطولة الأمم الإفريقية يوم 9 يناير في الكاميرون وتنتهي يوم 6 فبراير المقبل.

غينيا كأس الأمم الإفريقية
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