أمم إفريقيا - تعافي ثنائي تونس من الإصابة بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعافي ثنائي المنتخب أسامة الحدادي وعلي الجمل من الإصابة بفيروس كورونا.

علي معلول النادي : الأهلي تونس

وبعد الخضوع لمسحة طبية من قبل الاتحاد الإفريقي، جاءت نتائج الفحوصات سلبية لثنائي منتخب تونس.

وخضع الثنائي لفحوصات من قبل طبيب متخصص في أمراض القلب والشرايين للتأكد من سلامة اللاعبين وذلك قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

لينضم الثنائي إلى محمد دراجر الذي تعافى من الإصابة بالفيروس قبل أيام.

ولا يزال هناك 10 لاعبين مصابين بفيروس كورونا داخل منتخب تونس، من بينهم علي معلول نجم الأهلي.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة جامبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

ويحتل منتخب تونس المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط.