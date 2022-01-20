كهربا على مقاعد البدلاء أمام ألانيا سبور

الخميس، 20 يناير 2022 - 15:34

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي

يجلس محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم هاتاي سبور الجديد على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه ضد ألانيا سبور بالدوري التركي يوم الخميس.

ويحل هاتاي سبور ضيفا على ألانيا سبور ضمن الجولة 22 من المسابقة.

ويتواجد كهربا الذي أتم انتقاله للفريق التركي قبل أيام على مقاعد البدلاء، بعدما شارك كبديل في مباراة جالاتاسراي الأحد الماضي.

أخبار متعلقة
لماذا أنا؟ رانجنيك يكشف ما دار بينه ورونالدو عقب استبداله أمام برينتفورد موهبة ليفربول: محمد صلاح يساعدني كثيرا رائعة رانوكيا تقود إنتر لعودة وتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا نهاية فترة علام.. شركة تركية تستحوذ على هال سيتي

وصنع الدولي المصري هدفا عقب دخوله في المباراة التي انتهت بفوز هاتاي سبور 4-2.

وانتقل كهربا لصفوف هاتاي على سبيل الإعارة لمدة ست شهور مقابل 500 ألف دولار مع وضع بأحقية البيع مقابل مليوني دولار.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم هدفا وصنع هدفين، لكنه لم يلعب في الدوري لأي دقيقة.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في يناير 2020، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك في صيف 2019.

وفاز كهربا مع الأهلي بلقب الدوري المصري مرة وكأس مصر مرة، ودوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين.

وحصل أيضا على المركز الثالث في كأس العالم للأندية عام 2020.

وأصبح الدوري التركي يضم حاليا كل من: مصطفى محمد مع جالاتا سراي - كريم حافظ مع مالاتيا سبور - أحمد ياسر ريان مع ألتاي سبور - أحمد حسن "كوكا" مع كونيا سبور.

كهربا هاتاي سبور الأهلي
نرشح لكم
بمشاركة كهربا كبديل.. خسارة مدوية لـ هاتاي سبور موهبة ليفربول: محمد صلاح يساعدني كثيرا رغم هدف ريان ضد فناربخشة.. ألتاي يخسر للمرة الثامنة على التوالي راديو مونت كارلو: ليون يضع مصطفى محمد في الخطة البديلة لسوق الانتقالات.. واهتمام ثلاثي باللاعب
أخر الأخبار
مباشر كأس الرابطة – الأهلي (0) - (0) المقاولون.. انطلاق المباراة 29 دقيقة | مصر
سموحة يحقق فوزه الأول في كأس الرابطة بإسقاط الجونة 33 دقيقة | مصر
الإسماعيلي يواصل تصدره في كأس الرابطة رغم التعادل مع البنك الأهلي 36 دقيقة | مصر
رسالة من كيروش للاعبي مصر بعد التأهل لدور الـ16 في أمم إفريقيا 48 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل الأهلي – حسام حسن ومحمد محمود يقودان مجموعة من الشباب ضد المقاولون ساعة | مصر
تشكيل المقاولون – لويس إدواردو وعبد الله ياسين وحمدي زكي يقودون الذئاب ضد الأهلي ساعة | مصر
أوسكار يكشف مفاوضات برشلونة لضمه ساعة | الدوري الإسباني
انتهت كأس الرابطة - الإسماعيلي (1) (1) البنك الأهلي.. سموحة (2) (1) الجونة 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 3 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 4 تحديد أولى مواجهات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا