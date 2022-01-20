مدرب غينيا: سنحارب على التأهل لربع النهائي من أجل نابي كيتا

أوضح كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا أن فريقه سيحارب للتأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية من أجل قائده نابي كيتا.

وحصل نابي كيتا على بطاقة صفراء ثانية في الخسارة 2-1 أمام زيمبابوي يوم الثلاثاء، ليغيب عن مباراة دور الـ16.

وقال دياوارا لشبكة ESPN: "لقد أصيب نابي كيتا في كثير من الأحيان، خسره المنتخب الغيني كثيرا".

وأضاف "سنلعب دور الـ16 من أجله. لقد أعطى الكثير منذ المباراة الأولى، وهو الآن في سن يمكنه أن يكون من بين أفضل اللاعبين في كأس الأمم الإفريقية".

وأكمل "نابي كيتا يريد إثبات ذلك، ويمكنه إظهار ذلك إذا وصلنا إلى ربع النهائي".

وواصل حديثه عن لاعب ليفربول "لقد قدم مباراتين رائعتين، وسجل هدفا، وهو حاليا في مستوى بدني رائع".

وتابع "إنه أفضل لاعب لدينا، لذلك علينا أن نفعل ذلك من أجله".

وأتم مدرب غينيا "سنلعب بدون قائدنا ونجمنا الأول، وهي أخبار محزنة".

ستعرف غينيا هوية منافسها في دور الـ16 مساء الخميس وهو وصيف المجموعة السادسة عندما تختتم المجموعة مبارياتها بمباراتي تونس ضد جامبيا، ومالي أمام موريتانيا.

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