كارميلو: قيادة هجوم الإسماعيلي مسؤولية كبيرة

يشعر البوليفي كارميلو ألجارانياز بالسعادة لارتداء قميص الإسماعيلي، بحسب تصريحاته للموقع الرسمي للأصفر، خاصة أنه "يعلم جيدا شعبية الفريق في مصر وإفريقيا".

وقال كارميلو الذي سجل أول أهدافه في شباك الأهلي خلال مباراة كأس الرابطة: "أتحمل مسئولية كبيرة على عاتقي وهي قيادة هجوم فريق كبير بحجم الإسماعيلي، لكننى اعتدت على مثل تلك الأمور والجميع ينتظر مني الكثير وأعدهم بأني سأواصل القتال فى الملعب وبذل قصارى الجهد خلال المباريات القادمة".

وأبدى كارميلو سعادته بهدفه في شباك الأهلي موضحا: "كنت أتمنى أن نخرج من تلك المباراة بالثلاث نقاط وإسعاد الجماهير التى ساندتنا من المدرجات لكنها كرة القدم وأتمنى أن يحالفنى التوفيق لهز شباك المنافسين فى كل مباراة وصناعة الأهداف لزملائى بالفريق".

وأتم "أدائى ضد الأهلي ليس إلا بداية ومع مزيد من الانسجام والتأقلم سيرتفع المستوى فهذه المباراة لم تكن إلا مجرد انطلاقة فى بداية مشواري، وأود أن أشكر الجماهير على دعمهم للفريق ".

وتعادل الإسماعيلي مع الأهلي في ملعب برج العرب الإثنين في ثاني جولات كأس الرابطة، ليحصد رابع نقاطه في المجموعة الثانية ويحتل وصافتها خلف الجونة.