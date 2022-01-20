أمم إفريقيا - تعرف على طريق مصر حتى النهائي

أنهى المنتخب المصري الخطوة الأولى نحو تحقيق اللقب الثامن بكأس الأمم الإفريقية بنجاح، بعدما تأهل الفراعنة إلى دور الـ16.

وينتظر منتخب مصر متصدر المجموعة الخامسة التي تضم الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

ويستعرض FilGoal.com طريق منتخب مصر حتى المباراة النهائية، في حالة عبور كل العقبات.

دور الـ16: سيلعب منتخب مصر ضد أحد المنتخبات السابق ذكرها يوم الأربعاء 26 يناير.

ربع النهائي: يواجه الفراعنة الفائز من مباراة المغرب أمام مالاوي يوم الأحد 30 يناير.

في الطريق المقابل، سيلعب الفائز من لقاء غينيا ووصيف المجموعة السادسة ضد الفائز من لقاء الكاميرون وثالث المجموعة الثالثة/الخامسة.

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نصف النهائي: يلعب منتخب مصر ضد الفائز من هؤلاء يوم الخميس 3 فبراير.

في الطريق الآخر ستتنافس منتخبات بوركينا فاسو والجابون ونيجيريا والسنغال وكاب فيردي وثالث المجموعة الخامسة/السادسة ومتصدر المجموعة السادسة ووصيف المجموعة الخامسة حتى يصل أحدها إلى المباراة النهائية.

النهائي: سيلعب الفراعنة ضد أحد هؤلاء يوم الأحد 6 فبراير.