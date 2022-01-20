تشكيل كأس الرابطة - عمرو مرعي يقود هجوم المصري أمام بيراميدز
الخميس، 20 يناير 2022 - 14:20
كتب : FilGoal
دفع معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري بـ عمرو مرعي في هجوم فريقه لمواجهة بيراميدز في كأس رابطة الأندية المصرية.
ويلعب المصري ضد بيراميدز في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الرابطة. في المباراة التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.
وجاء تشكيل المصري كالآتي:
المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: كريم العراقي – إسلام المزين – إسلام صلاح – أحمد شديد قناوي
الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – حسن علي
الهجوم: جريندو – أحمد الشيخ – عمرو مرعي
ويمتلك المصري نقطة واحدة من التعادل مع الاتحاد السكندري ويحتل المركز الرابع، بينما يأتي بيراميدز في المركز الخامس دون نقاط.
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