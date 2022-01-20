تشكيل كأس الرابطة - مهدي سليمان في حراسة مرمى بيراميدز.. وعاطف يهاجم أمام المصري

الخميس، 20 يناير 2022 - 14:05

كتب : FilGoal

بيراميدز - طلائع الجيش

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الأساسي لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس الرابطة.

ويلعب بيراميدز أمام المصري ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الرابطة.

ويدفع بيراميدز بالثنائي الشاب عماد ميهوب وأحمد عاطف في الهجوم.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: أحمد توفيق - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - عبد الله مجدي

الوسط: وليد الكرتي - هشام محمد - إبراهيم عادل - عماد ميهوب - دودو الجباس

الهجوم: أحمد عاطف

ويتذيل بيراميدز الترتيب بالتساوي مع إيسترن كومباني بلا رصيد من النقاط، بينما المصري حقق نقطة واحدة.

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