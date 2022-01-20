سكاي: منتخب العراق يستدعي موهبة مانشستر يونايتد لمواجهتي إيران ولبنان

الخميس، 20 يناير 2022 - 13:20

كتب : FilGoal

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أفادت شبكة سكاي سبورتس أن منتخب العراق سيسدعي زيدان إقبال لاعب مانشستر يونايتد الشاب لخوض مباراة إيران نهاية هذا الشهر.

إقبال المولود في مانشستر يمكنه تمثيل إنجلترا أو العراق أو باكستان على المستوى الدولي.

وسينضم زيدان إلى صفوف المنتخب العراقي الذي يستعد لمباراتين في تصفيات كأس العالم ضد إيران ولبنان.

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وأوضحت تقرير سكاي أن الاتحاد العراقي لكرة القدم يسعى لتأمين مسيرة اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا على المستوى الدولي قبل أن يستدعيه منتخب آخر.

اللاعب الشاب ظهر كبديل في مباراة يونايتد ضد يانج بويز في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

إقبال سبق له أن كان قائدا لمنتخب العراق الأولمبي.

سيلعب المنتخب العراقي ضد إيران بطهران يوم الخميس المقبل، ثم يسافر إلى بيروت لمواجهة لبنان بعد خمسة أيام.

ويحتل منتخب العراق المركز قبل الأخير في مجموعته، بفارق 12 نقطة عن إيران المتصدر.

العراق زيدان إقبال مانشستر يونايتد
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