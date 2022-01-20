اختبر معلوماتك عن أشهر لاعبي منتخب تونس

يلعب منتخب تونس مباراة حاسمة أمام جامبيا في التاسعة من مساء اليوم في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

ترتفع حظوظ منتخب تونس في التأهل لثمن النهائي ويسعى نسور قرطاج لتصدر المجموعة.

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