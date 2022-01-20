اختبر معلوماتك عن أشهر لاعبي منتخب تونس
الخميس، 20 يناير 2022 - 12:33
كتب : FilGoal
يلعب منتخب تونس مباراة حاسمة أمام جامبيا في التاسعة من مساء اليوم في ختام دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.
ترتفع حظوظ منتخب تونس في التأهل لثمن النهائي ويسعى نسور قرطاج لتصدر المجموعة.
اختبر معلوماتك عن أشهر لاعبي منتخب تونس
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