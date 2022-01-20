ماذا يفعل منتخب مصر حينما يتأهل كثاني مجموعته في كأس أمم إفريقيا
الخميس، 20 يناير 2022 - 12:31
كتب : FilGoal
للمرة السادسة في تاريخه، تأهل منتخب مصر للدور الثاني من كأس أمم إفريقيا كوصيف لمجموعته.
الأمر تكرر في خمس مناسبات سابقة.. تعرف عليهم من هنا
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