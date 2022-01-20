ماذا يفعل منتخب مصر حينما يتأهل كثاني مجموعته في كأس أمم إفريقيا

الخميس، 20 يناير 2022 - 12:31

كتب : FilGoal

مصر السودان أمم إفريقيا

للمرة السادسة في تاريخه، تأهل منتخب مصر للدور الثاني من كأس أمم إفريقيا كوصيف لمجموعته.

الأمر تكرر في خمس مناسبات سابقة.. تعرف عليهم من هنا

أخبار متعلقة
منافس مصر - هل تحسمها القرعة؟.. أربعة احتمالات لمواجهة الفراعنة في ثمن النهائي أشرف قاسم يوضح لـ في الجول حالته الصحية: ضرورة تغيير مفصل الركبتين والتهاب مزمن في الأعصاب نهاية فترة علام.. شركة تركية تستحوذ على هال سيتي
مصر كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
اختبر معلوماتك عن أشهر لاعبي منتخب تونس منافس مصر - هل تحسمها القرعة؟.. أربعة احتمالات لمواجهة الفراعنة في ثمن النهائي موعد مباريات الخميس 20 يناير 2021 – منافس مصر واكتمال ثمن نهائي كأس الأمم.. ومواجهات نارية في أوروبا كيروش: كنا نستطيع تسجيل 5 أهداف ضد السودان.. نريد مواجهة الأفضل والكرة ليست "بلايستيشن"
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك عن أشهر لاعبي منتخب تونس 33 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ماذا يفعل منتخب مصر حينما يتأهل كثاني مجموعته في كأس أمم إفريقيا 34 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
لماذا أنا؟ رانجنيك يكشف ما دار بينه ورونالدو عقب استبداله أمام برينتفورد 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس مصر - هل تحسمها القرعة؟.. أربعة احتمالات لمواجهة الفراعنة في ثمن النهائي 37 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
برشلونة يعلن موقفه من ديمبيلي: عليه أن يغادر النادي في أسرع وقت ساعة | الدوري الإسباني
قائمة برشلونة - عودة برايثويت وغياب ديمبيلي أمام بلباو في الكأس ساعة | الدوري الإسباني
موهبة ليفربول: محمد صلاح يساعدني كثيرا ساعة | الدوري الإنجليزي
أشرف قاسم يوضح لـ في الجول حالته الصحية: ضرورة تغيير مفصل الركبتين والتهاب مزمن في الأعصاب ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي