برشلونة يعلن موقفه من ديمبيلي: عليه أن يغادر النادي في أسرع وقت

الخميس، 20 يناير 2022 - 11:47

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز وعثمان ديمبيلي

يبدو أن عثمان ديمبيلي وصل إلى طريق مسدود مع نادي برشلونة وهو ما قد يشهد خروجه في سوق الانتقالات الشتوية.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

خرج ديمبيلي من قائمة برشلونة المتجهة لمواجهة أتليتك بلباو في ثمن نهائي كأس الملك، قبل أن يخرج ماتيو أليماني المدير الرياضي بتصريحات تفيد بضرورة رحيل اللاعب عن النادي.

وينتهي تعاقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ويرغب اللاعب في التجديد بشروطه أو الرحيل مجانا في الصيف.

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وقال أليماني في تصريحات لقناة برشلونة: "أبلغنا عثمان ديمبيلي بضرورة مغادرة برشلونة في أقرب وقت".

وأضاف "بدأنا مفاوضات مع وكلائه منذ خمسة أشهر وتم تقديم عروض مختلفة وفعلنا ما يكفي للاعب لكي يفكر فيما يجب أن يفعله بمستقبله".

وكشف أليماني "أتوقع أن يرحل ديمبيلي خلال ساعات، أمامنا 11 يوما قبل إغلاق سوق الانتقالات ونفهم أن اللاعب قرر عدم الاستمرار".

وتابع "ما نريده هو لاعبون ملتزمون ببرشلونة، من أجله ومن أجل النادي عليه المغادرة في أسرع وقت".

وبالحديث عن عدم استدعائه لمواجهة بلباو أوضح "قرار تشافي يتوافق مع موقف النادي وتسلسل الأحداث".

واختتم مدير كرة القدم في نادي برشلونة تصريحاته "عدم الاستدعاء نتيجة منطقية لمفاوضات انتهت برغبة واضحة للاعب في عدم الاستمرار".

برشلونة عثمان ديمبيلي
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