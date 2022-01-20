قائمة برشلونة - عودة برايثويت وغياب ديمبيلي أمام بلباو في الكأس

الخميس، 20 يناير 2022 - 11:26

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي برشلونة بالهدف أمام مايوركا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قائمة مواجهة أتليتك بلباو في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وعاد مارتن برايثويت لهجوم الفريق من جديد بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، بينما غاب عثمان ديمبيلي.

وتشهد القائمة أيضا تواجد فيران توريس وأنسو فاتي في خط الهجوم.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – نيتو – أرناو تيناس

خط الدفاع: سيرجينو ديست – جيرارد بيكيه – رونالد أروخو – داني ألفيش – كليمون لونجليه – جوردي ألبا – أوسكار مينجويزا – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – ريكي بويج – فرينكي دي يونج – نيكو جونزاليس – جافي – بيدري

خط الهجوم: فيران توريس – مارتن برايثويت – أنسو فاتي – لوك دي يونج – فيران جوتجلا – عبد الصمد الزلزولي

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