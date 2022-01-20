أشرف قاسم يوضح لـ في الجول حالته الصحية: ضرورة تغيير مفصل الركبتين والتهاب مزمن في الأعصاب

يعاني أشرف قاسم نجم الزمالك السابق من حالة صحية صعبة للغاية منذ أكثر من 5 سنوات.

وقال قاسم لـ FilGoal.com: "أعاني من مشاكل صحية منذ 5 سنوات، ولكن في الفترة الماضية تفاقمت تلك المتاعب".

وأوضح قاسم "لابد من تغيير مفاصل الركبتين، الغضاريف والأربطة علاجها الوحيد الآن في حالتي تغيير مفصل الركبتين".

وأضاف قاسم "تعرضت أيضا للإصابة بالتهاب مزمن في الأعصاب الطرفية، ما يقلل من تحكمي في قدمي وبطئ حركتي بشكل كبير. لا أتحرك سوى بالعكاز".

وشرح "بدأت في تناول جرعات تكلفتها عالية جدا منذ 3 أشهر. وأحتاج 18 جرعة ولا أعرف إن كان هذا العلاج مفيدا أم يجب علي السفر للخارج؟".

ويعد قاسم من أساطير نادي الزمالك، وسبق له اللعب أيضا للهلال السعودي، كما يملك 70 مباراة دولية مع منتخب مصر.

وفاز قاسم مع الزمالك بـ 4 ألقاب دوري و3 ألقاب دوري أبطال إفريقيا، كما توج مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 1986.