فيوتشر: الأهلي طلب قطع إعارة عبد المنعم بشكل ودي.. ولا يوجد بند يسمح بذلك

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، عن طلب الأهلي بشكل ودي قطع إعارة مدافعه الدولي محمد عبد المنعم.

وقال السقا في تصريحات لقناة صدى البلد: "فرحتي بفوز المنتخب مضاعفة، خاصة مع تسجيل محمد عبد المنعم لهدف الفوز ضد السودان، وفخور بوجوده وعمر كمال ضمن تشكيل المنتخب الأساسي. دائما ما أقول إن الـ 10 أعوام المقبلين (بتوع محمد عبد المنعم)".

وأوضح "الأهلي طلب بشكل ودي قطع إعارته. لا يوجد بند يسمح بذلك. اللاعب بدأ معنا منذ 4 أشهر، تلك الأمور خاصة بالإدارة، ولم يرتق الأمر للمحادثات الرسمية بما إنه لم يتم إخطاري".

وأتم "لم يحدث أي حديث بشأن انضمام رامي ربيعة لفيوتشر وعودة محمد عبد المنعم للأهلي".

ويلعب عبد المنعم صاحب هدف فوز مصر على السودان لفيوتشر معارا من الأهلي، بعد أن لعب العام الماضي معارا لسموحة.

ولدى الأهلي أزمة في خط الدفاع بعد إصابة بدر بانون بالتهابات في القلب ستبعده عن الملاعب لشهر كفترة مبدئية.