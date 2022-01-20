موعد مباريات الخميس 20 يناير 2021 – منافس مصر واكتمال ثمن نهائي كأس الأمم.. ومواجهات نارية في أوروبا

تقام اليوم الخميس 20 يناير عددا من المواجهات القوية، سواء في كأس أمم إفريقيا، أو كأس الرابطة المصرية، أو المنافسات الأوروبية.

ففي كأس أمم إفريقيا، تقام 4 مباريات لحساب المجموعتين الخامسة والسادسة.

في السادسة مساء، تواجه كوت ديفوار الجزائر، وسيراليون غينيا الاستوائية. مواجهتان هامتان للغاية بالنسبة لمنتخب مصر حيث سيعرف منافسه في دور الـ 16 بعدهم، حيث يواجه الفراعنة متصدر تلك المجموعة.

وفي التاسعة مساء ولحساب المجموعة السادسة، تواجه جامبيا تونس وتلعب مالي ضد موريتانيا، في مواجهات ترتيبية حيث ضمن الثلاثي الأول التأهل بشكل كبير.

وفي كأس الرابطة، يواجه بيراميدز المصري في الثانية والنصف ظهرا، وإيسترن كومباني ضد الاتحاد السكندري في نفس التوقيت.

وفي الخامسة، يواجه فيوتشر مصر للمقاصة لحساب نفس المجموعة، الأولى، في كأس الرابطة.

وفي كأس الرابطة الإنجليزية، يستضيف أرسنال ليفربول في العاشرة إلا ربع، بينما يحل برشلونة ضيفا على أثلتيك بلباو في كأس إسبانيا في العاشرة والنصف.

وفي الثامنة ولحساب كأس إسبانيا، يستضيف إلتشي ريال مدريد.

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