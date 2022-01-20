كيروش: كنا نستطيع تسجيل 5 أهداف ضد السودان.. نريد مواجهة الأفضل والكرة ليست "بلايستيشن"

الخميس، 20 يناير 2022 - 00:39

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش مصر السودان أمم إفريقيا

قال كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إن الفراعنة كان بإمكانهم تسجيل خمسة أهداف في شباك السودان في المباراة التي انتهت بهدف دون رد لصالح الفراعنة.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة بست نقاط خلف نيجيريا صاحبة التسع نقاط.

وتحدث كيروش في تصريحات عقب المباراة نُقلت عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "الآن يبدأ العمل الحقيقي، والآن المنافسة الحقيقية ستبدأ".

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وواصل "90 دقيقة لعبنا بنفس الوتيرة ضد السودان التي كانت تقوم أحيانا بهجمات مرتدة وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف".

وأكمل كيروش "البطولة الحقيقية تبدأ الآن وكل شيء للفائز ولا شيء للخاسر".

وعن رغبته في مواجهة منتخب معين في دور الـ16 قال: "نريد مواجهة الأفضل لأنه لتصبح الأفضل عليك مواجهة الكبار".

أما عن رسالته للجماهير المصرية فقال: "ليس من المهم كيف نبدأ لكن من المهم كيف ننتهي، وكل ما فات إحماء وكونوا على ثقة في اللاعبين، لعبوا اليوم مباراة مميزة ضد السودان وأتمنى أن نسجل المباريات المقبلة 5 أهداف".

وأتم "لا أهتم بنتائج أي فريق سوى المنتخب المصري، وكرة القدم ليست لعبة بلايستيشن أو كما يقول الكتاب، بل هي متغيرات مختلفة".

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