أمم إفريقيا - أيمن أشرف: إفريقيا تطورت ولا يوجد منتخبات ضعيفة في البطولة

الخميس، 20 يناير 2022 - 00:33

كتب : FilGoal

أيمن أشرف - مصر وغينيا بيساو - كأس أمم إفريقيا 2021

يرى أيمن أشرف مدافع منتخب مصر أن أي خصم سيلعب ضد الفراعنة في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا لن يكون سهلا نظرا لتطور جميع المنتخبات.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

مصر

وقال أيمن أشرف لقناة أون تايم سبورتس: "يجب أن يكون تفكير المنتخب إيجابي لأن الخسارة في دور الـ16 تعني الخروج، ونحن نريد عبور هذه المرحلة بشكل جيد".

وأضاف "أنفذ تعليمات المدرب وهذا هو دور جميع اللاعبين من أجل مساعدة الفريق".

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وواصل "لا يوجد منتخب ضعيف أو صغير وإفريقيا تتطور بشكل سريع ومستوى المنتخبات أصبح في ارتفاع وجميع الفرق لديها وعي خططي وعناصر كثيرة محترفة في أوروبا".

وأتم تصريحاته "الجماهير دائما تساند اللاعبين ونحاول إسعادهم، وكل وشخص لديه الحرية في كتابة ما يشاء".

وفاز منتخب مصر على السودان بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم، في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

ليتأهل الفراعنة إلى دور الـ16 من البطولة في انتظار متصدر المجموعة الخامسة.

أيمن أشرف منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية
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