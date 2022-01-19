مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: لا مشاكل بين أوباما والزمالك بشأن العقد

شدد مصدر مقرب من يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك، أنه لا يوجد أي مشاكل بينه وبين النادي بشأن عقده.

يوسف أوباما النادي : الزمالك الزمالك

وكانت تقارير صحفية قد زعمت وجود مشاكل بين اللاعب وناديه بسبب ما وُصف بأنه تلاعب في بنود عقده.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي مشاكل".

وأوضح "أوباما لديه مستحقات لدى النادي مثله مثل كل اللاعبين، ولا يوجد أي مشاكل بين اللاعب والنادي".

ويلعب أوباما في الفريق الأول للزمالك منذ 2014 وأعاره النادي مرة إلى الاتحاد وأخرى إلى وادي دجلة.

وشارك صانع الألعاب في 174 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري الممتاز وسجل 38 هدفا.

وتوج أوباما بثمانية ألقاب مع الزمالك، ويستمر عقده لموسمين مقبلين مع الفريق.