أمم إفريقيا - تحديد مواجهتين جديدتين في دور الـ16

تم تحديد مباراتين جديدتين في الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وبعد ضمان كاب فيردي ومالاوي الصعود ضمن أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث في المجموعة، فإن عدد المباريات المؤكد أطرافها في دور الـ16 ارتفع إلى ثلاثة.

وتأكدت إقامة مباراة بوركينا فاسو والجابون في ثمن النهائي 23 يناير الجاري في تمام الساعة 6:00 مساء.

وتقرر مواجهة منتخب المغرب متصدر المجموعة الثالثة أمام مالاوي صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية 25 يناير الجاري في تمام الساعة 9:00 مساء.

ويواجه منتخب السنغال متصدر المجموعة الثانية نظيره كاب فيردي 25 يناير الجاري في تمام الساعة 6:00 مساء.

يذكر أن المنتخب المصري صعد للدور ثمن النهائي في انتظار متصدر المجموعة الخامسة لمواجهة ثمن النهائي.