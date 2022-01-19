أمم إفريقيا - تحديد مواجهتين جديدتين في دور الـ16

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 23:21

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا

تم تحديد مباراتين جديدتين في الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وبعد ضمان كاب فيردي ومالاوي الصعود ضمن أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث في المجموعة، فإن عدد المباريات المؤكد أطرافها في دور الـ16 ارتفع إلى ثلاثة.

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وتأكدت إقامة مباراة بوركينا فاسو والجابون في ثمن النهائي 23 يناير الجاري في تمام الساعة 6:00 مساء.

وتقرر مواجهة منتخب المغرب متصدر المجموعة الثالثة أمام مالاوي صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية 25 يناير الجاري في تمام الساعة 9:00 مساء.

ويواجه منتخب السنغال متصدر المجموعة الثانية نظيره كاب فيردي 25 يناير الجاري في تمام الساعة 6:00 مساء.

يذكر أن المنتخب المصري صعد للدور ثمن النهائي في انتظار متصدر المجموعة الخامسة لمواجهة ثمن النهائي.

السنغال المغرب أمم إفريقيا
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