أمم إفريقيا - حجازي: نلعب على الفوز.. وحرصنا على تفادي المفاجآت أمام السودان

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 23:19

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - ماما بالدي - مصر - غينيا بيساو

أوضح أحمد حجازي مدافع منتخب مصر حرص الفريق تفادي المفاجآت في مواجهة السودان بــ كأس أمم إفريقيا 2021.

وتأهل منتخب مصر في المركز الثاني من المجموعة الرابعة بعد الفوز على السودان بهدف دون مقابل.

وقال حجازي عقب نهاية اللقاء: "من المهم أن نلعب على الفوز في أي مباراة بشكل عام".

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وأضاف عبر بي إن سبورتس "والآن لا يوجد أي فريق ضعيف في القارة الإفريقية، كل الفرق أصحبت مميزة ومنظمة".

وواصل "رأينا مفاجآت كبيرة في البطولة الحالية وحرصنا ألا يحدث هذا معنا في مباراة اليوم".

وأتم "كان من الوارد أن يباغتنا منتخب السودان لأن الفوز كانت فرصته الوحيدة، واستطعنا الحفاظ على تقدمنا والفوز والتأهل".

وحصد حجازي جائزة رجل المباراة. (طالع التفاصيل)

وحقق منتخب مصر الانتصار الثاني له في المجموعة ليحسم المركز الثاني لصالحه برصيد 6 نقاط خلف نيجيريا المتصدر.

لينتظر منتخب مصر المتصدر من المجموعة الخامسة التي تضم كوت ديفوار والجزائر وسيراليون وغينيا الاستوائية، ليلعب ضده في دور الـ16.

وودع منتخبي السودان وغينيا بيساو البطولة رسميا.

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