أمم إفريقيا - تريزيجيه: أداء منتخب مصر سيتحسن في المباريات المقبلة.. وهدفنا الكأس

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 23:15

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر - تريزيجيه

شدد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر على أن هدف الفراعنة الحالي هو الفوز بكأس أمم إفريقيا، وذلك بعد التأهل لدور الـ16 من البطولة.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

مصر

وقال تريزيجيه عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "الحمد لله على التأهل لدور الـ16 والسودان منتخب محترم".

وأضاف "استطعنا تحقيق الفوز والأهم بالنسبة لنا في الفترة المقبلة هو إثبات قوتنا وهدفنا الحالي هو الفوز بالكأس".

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واستمر في تصريحاته "هدفنا الأول كان التأهل لدور الـ16 وحققناه، والآن سنلعب من أجل الفوز باللقب".

وأتم "أداء المنتخب سيتحسن في المباريات المقبلة ونريد إسعاد الشعب المصري بالفوز بالبطولة".

وفاز منتخب مصر على السودان بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم، في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

منتخب مصر تريزيجيه كأس الأمم الإفريقية
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