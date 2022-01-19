أفضل لاعبة في العالم تقود برشلونة لفوز في +92 على ريال مدريد في السوبر الإسباني سيدات

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 23:07

كتب : FilGoal

أليكسيا بوتياس - برشلونة - ريال مدريد

خطفت أليكسيا بوتياس أفضل لاعبة في العالم الفوز لسيدات برشلونة على حساب سيدات ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وحققت سيدات برشلونة الفوز في الوقت القاتل بالدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع عن طريق أليكسيا بوتياس.

الهدف جاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب كرة مرتدة من القائم الأيمن.

أخبار متعلقة
أليكسيا بوتياس تكتب التاريخ لـ إسبانيا وتحصد الكرة الذهبية النسائية أليشيا بوتياس تفوز بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا

وكانت بوتياس قد حققت لقب جائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2021 المقدمة من فيفا، وكذلك الكرة الذهبية للسيدات، كأول لاعبة تحظى بالجائزتين في نفس العام، بعدما حققت الثلاثية الموسم الماضي.

ويشارك برشلونة في البطولة كونه بطلا لبطولتي الدوري والكأس.

فيما يخوض ريال مدريد البطولة كونه وصيفا للدوري الإسباني الموسم الماضي.

وتنتظر سيدات برشلونة الفائز من مباراة ليفانتي وأتليتكو مدريد لمواجهته في النهائي يوم 23 يناير المقبل.

يذكر أن برشلونة حققن لقب نسخة 2019-2020، فيما تحمل سيدات أتليتكو مدريد لقب النسخة الأخيرة.

برشلونة كأس السوبر الإسباني سيدات ريال مدريد
نرشح لكم
قائمة ريال مدريد - عودة جاريث بيل.. وغياب بنزيمة وكورتوا تشافي في رسالة غاضبة لـ ديمبيلي: تجديد العقد أو الرحيل الآن.. ومصلحة النادي هي الأهم ماركا: الإصابة تبعد ديباي عن مواجهة بلباو لاليجا تطلق ماجستير إدارة الأعمال "MBA" في قطر بالتعاون مع أسباير زون
أخر الأخبار
الفوز رقم 300 خارج الديار.. أكاديمية مانشستر تنصره على برينتفورد بثلاثية 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: لا مشاكل بين أوباما والزمالك بشأن العقد 37 دقيقة | مصر
لقب جديد؟ فأل خير لمصر بعد الفوز على السودان في أمم إفريقيا 44 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - تحديد مواجهتين جديدتين في دور الـ16 55 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - حجازي: نلعب على الفوز.. وحرصنا على تفادي المفاجآت أمام السودان 57 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - تريزيجيه: أداء منتخب مصر سيتحسن في المباريات المقبلة.. وهدفنا الكأس ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أفضل لاعبة في العالم تقود برشلونة لفوز في +92 على ريال مدريد في السوبر الإسباني سيدات ساعة | الدوري الإسباني
مدربه في ناشئي الأهلي لـ في الجول: عبد المنعم كان مهاجما.. وغضب عندما نقلته للدفاع ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي