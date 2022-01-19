أفضل لاعبة في العالم تقود برشلونة لفوز في +92 على ريال مدريد في السوبر الإسباني سيدات

خطفت أليكسيا بوتياس أفضل لاعبة في العالم الفوز لسيدات برشلونة على حساب سيدات ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وحققت سيدات برشلونة الفوز في الوقت القاتل بالدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع عن طريق أليكسيا بوتياس.

الهدف جاء بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب كرة مرتدة من القائم الأيمن.

وكانت بوتياس قد حققت لقب جائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2021 المقدمة من فيفا، وكذلك الكرة الذهبية للسيدات، كأول لاعبة تحظى بالجائزتين في نفس العام، بعدما حققت الثلاثية الموسم الماضي.

ويشارك برشلونة في البطولة كونه بطلا لبطولتي الدوري والكأس.

فيما يخوض ريال مدريد البطولة كونه وصيفا للدوري الإسباني الموسم الماضي.

وتنتظر سيدات برشلونة الفائز من مباراة ليفانتي وأتليتكو مدريد لمواجهته في النهائي يوم 23 يناير المقبل.

يذكر أن برشلونة حققن لقب نسخة 2019-2020، فيما تحمل سيدات أتليتكو مدريد لقب النسخة الأخيرة.