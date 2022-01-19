مدربه في ناشئي الأهلي لـ في الجول: عبد المنعم كان مهاجما.. وغضب عندما نقلته للدفاع

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 23:02

كتب : رضا السنباطي

محمد عبد المنعم

فسر ياسر رجب رئيس قطاع الناشئين بنادي بتروجت حاليا، والمدرب السابق في قطاع ناشئي الأهلي، تميز محمد عبد المنعم في الكرات الرأسية وتسجيله هدف منتخب مصر الوحيد في شباك السودان في الجولة الثالثة من كأس أمم إفريقيا.

وقال رجب لـ FilGoal.com: "دربت مواليد 1999 في عمر كانوا يبلغون من العمر 13 عاما، وكان وقتها عبد المنعم هو مهاجم الفريق في الموسم الأول".

وأوضح "عبد المنعم كان مميزا في تسجيل الأهداف بضربات الرأس والتسديد الجيد، ثم في الموسم التالي أشركته في مركز المساك بسبب تميزه في الرؤية والبناء من الخلف، وإجادة ضربات الرأس والقوة البدنية في الالتحامات".

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وشرح "عبد المنعم كان غاضيا من مركزه الجديد وكان لا يريد حضور المران، تواصل معي والده فقلت له إن مركز المدافع سيكون طريقه لمنتخب مصر".

وأكمل "جلست معه في أكثر من جلسة فردية، وقلت له إن مقوماته تؤهله ليصبح مدافعا دوليا، وبالفعل تألق في ذلك المركز واقتنع بوجوده به، وتوالت المواسم وأصبت جدارته وينضم لمنتخبات الناشئين ويتم إعارته من الأهلي".

وأتم "كان دائما ما يشارك في الركلات الثابتة والركنية ويسجل من المتابعة عليها. هدفه ضد السودان كثيرا ما سجله في مباريات الشباب وسعيد بهدفه لأنه من منتجات قطاع ناشئي الأهلي".

حسم منتخب مصر دربي نهر النيل لصالحه وفاز على السودان بهدف دون رد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وحقق منتخب مصر الانتصار الثاني له في المجموعة ليحسم المركز الثاني لصالحه برصيد 6 نقاط خلف نيجيريا المتصدر.

لينتظر منتخب مصر المتصدر من المجموعة الخامسة التي تضم كوت ديفوار والجزائر وسيراليون وغينيا الاستوائية، ليلعب ضده في دور الـ16.

وودع منتخبي السودان وغينيا بيساو البطولة رسميا.

مصر السودان كأس أمم إفريقيا محمد عبد المنعم
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