أمم إفريقيا - حجازي رجل مباراة مصر والسودان

حصل أحمد حجازي مدافع منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في مباراة السودان.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد مصر

وفاز منتخب مصر على السودان بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم، في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. (طالع التفاصيل)

ليتأهل الفراعنة إلى دور الـ16 من البطولة في انتظار متصدر المجموعة الخامسة.

واختارت اللجنة المنظمة أحمد حجازي مدافع الفراعنة أفضل لاعب في المباراة.

وفاز حجازي خلال المباراة بـ 3 التحامات ثنائية من أصل 4، وفاز بنسبة 100% من الالتحامات الهوائية (6 من 6).

كما حصل حجازي على خطأ لصالحه وأرسل 40 تمريرة صحيحة من 55، بدقة تمريرة 73%.

وأكمل مراوغة واحدة بشكل ناجح بنسبة 100%.