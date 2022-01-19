واصل منتخب نيجيريا نتائجه القوية وحقق فوزه الثالث في كأس أمم إفريقيا 2021 ليتأهل لدور الـ16 من البطولة بالعلامة الكاملة.

وفاز منتخب نيجيريا على منافسه غينيا بيساو اليوم الأربعاء بهدفين دون رد في ملعب رومدي أدجيا في ثالث جولات كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سجل هدفا المباراة صادق عمر وويليام تروست إيكونج في الدقائق 56 و75.

بتلك النتيجة تصدر منتخب نيجيريا المجموعة بتسع نقاط يليه مصر بست نقاط.

وجاء منتخب السودان ثالثا بفارق الأهداف عن غينيا بيساو ولكل منهما نقطة وحيدة فقط.

وبذلك يلتقي منتخب نيجيريا في دور الـ16 مع أحد ثوالث المجموعة الخامسة أو السادسة.

واعتمد منتخب نيجيريا في هجومه على تواجد كيليتشي إيهيناتشو.

فيما تواجد ماما بالدي في هجوم غينيا بيساو.

إيهيناتشو يقود تشكيل هجوم نيجيريا وماما بالدي وبيكيتي سيلفا وباربوسا يقودون هجوم غينيا بيساو 📋#AFCON2021 #TeamNigeria #TeamGuineaBissau pic.twitter.com/DAKPVPcYEL — FilGoal (@FilGoal) January 19, 2022

ملخص المباراة

جاء الشوط الأول هادئا في أغلب أحداثه وغابت عنه الفرص الخطيرة رغم حاجة غينيا بيساو للفوز للمنافسة على التأهل لدور الـ16.

وأرسل جاميلو كولينز لاعب نيجيريا عرضية في الدقيقة 12 لكنها لم تجد أي متابع.

وحول أجايي عرضية برأسية لكنها مرت أعلى مرمى غينيا بيساو.

وسدد أليكس أيووبي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أحد مدافعي غينيا بيساو.

وكاد إيهيناتشو يسجل هدفا للنسور الخضراء لكن تسديدته تصدى لها حارس غينيا بيساو بثبات.

وسدد جورجينيو إنتيما لاعب غينيا بيساو الكرة من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار مرمى نيجيريا بقليل.

في الشوط الثاني ضغط منتخب نيجيريا بقوة بحثا عن الهدف وفي الدقيقة 56 حول عمر صادق تمريرة زاحفة بتسديدة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 56.

وتوقف اللعب لإصابة ماما بالدي قبل عودته مجددا.

وفي الدقيقة 75 سدد سيمون موزيس كرة ساقطة خادعة ولكن حارس غينيا بيساو حولها لركلة ركنية.

وبعد ثواني سجل تروست إيكونج هدفا ثانيا لنيجيريا ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل.

ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو ومراجعة اللقطة لأكثر من ثلاث دقائق احتُسب الهدف ليعلن عن تقدم نيجيريا بهدفين دون رد.

سيطر منتخب نيجيريا أكثر فأكثر على الكرة لكن دون خطورة على مرمى غينيا بيساو.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز نيجيريا بهدفين دون رد.