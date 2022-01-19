دربي النيل مصري

حسم منتخب مصر دربي نهر النيل لصالحه وفاز على السودان بهدف دون رد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وحقق منتخب مصر الانتصار الثاني له في المجموعة ليحسم المركز الثاني لصالحه برصيد 6 نقاط خلف نيجيريا المتصدر.

لينتظر منتخب مصر المتصدر من المجموعة الخامسة التي تضم كوت ديفوار والجزائر وسيراليون وغينيا الاستوائية، ليلعب ضده في دور الـ16.

وودع منتخبي السودان وغينيا بيساو البطولة رسميا.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل الذي لعب به أمام غينيا بيساو في المواجهة الماضية، باستثناء مشاركة محمد عبد المنعم في خط الدفاع بدلا من محمود حمدي "الونش" المصاب.

بدأ منتخب مصر المباراة بضغط قوي من أول دقيقة ومرر عبد الله السعيد كرة إلى محمد صلاح كادت تضعه أمام المرمى لكن الدفاع أبعدها.

واستمر ضغط الفراعنة في الدقيقة الأولى وأرسل أيمن أشرف عرضية مهدها مصطفى محمد بالصدر إلى محمد النني الذي سدد بشكل مباشر من أمام منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

ورد السودان سريعا بهجمة مرتدة وصلت إلى عبد الله حسين الذي سدد كرة مرت بعيدا عن مرمى الشناوي.

ومن ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيسر أرسل محمد صلاح عرضية قابلها مصطفى محمد بضربة رأسية مرت جوار قائم حارس السودان في الدقيقة 5.

وتوغل أيمن أشرف داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 15 وأرسل عرضية خطيرة مرت من أمام مصطفى محمد في أخطر فرصة للفراعنة.

واستمرت سيطرة مصر على اللعب ولكن دون خطورة أمام مرمى السودان، إلى أن أهدر مصطفى محمد أهدر فرصة.

ومن ركلة ركنية في الدقيقة 32 نفذها عبد الله السعيد وقابلها مصطفى محمد بضربة رأسية كاد يسجل منتخب مصر أول أهدافه في المباراة، لكن الحارس تألق وأبعد الكرة لركنية جديدة.

رأسية لا ترد

وانتقل عبد الله السعيد لتنفيذ الركلة الركنية الأخرى ليرسل عرضية متقنة قابلها المدافع محمد عبد المنعم بضربة رأسية قوية لا ترد ليسجل هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 36.

لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف دون رد.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أجرى منتخب السودان 3 تبديلات أبرزها خروج حارس المرمى محمد مصطفى ونزول علي أبو عشرين.

وكاد السولية أن يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية.

وجاء الدور على كارلوس كيروش وأجرى التبديل الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 56 بنزول زيزو بدلا من عبد الله السعيد.

وأهدر صلاح فرصة خطيرة بعد مراوغة دفاع السودان وسدد بالقدم اليمنى لكن الحارس تصدى للكرة.

وبعد عدة تمريرات بين لاعبي منتخب مصر أرسل مرموش كرة طويلة إلى محمد صلاح داخل منطقة الجزاء الذي مررها إلى السولية القادم من الخلف ليسدد كرة مرت أعلى العارضة في أخطر فرصة في الشوط الثاني.

وغادر عمر مرموش الملعب في الدقيقة 66 وشارك بدلا منه تريزيجيه في ثاني تبديلات منتخب مصر.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى منتخب مصر من فرصة مؤكدة بتسديدة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وأبعد الكرة لركنية.

ودخل الثنائي مروان حمدي وحمدي فتحي في الدقيقة 83 بدلا من السولية ومصطفى ومحمد.

واستمرت محاولات منتخب مصر لإحراز الهدف الثاني حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الفراعنة بهدف دون رد.