كرة يد - الأهلي يعلن الموافقة على احتراف الطيار في لايبزج

الأربعاء، 19 يناير 2022 - 22:13

كتب : FilGoal

محمد عصام الطيار مع منتخب مصر لليد أمام اليابان

أعلن الأهلي الموافقة على احتراف عصام الطيار حارس مرمى فريق كرة اليد في نادى ليبزج الألماني، اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جاءت موافقة النادي الأهلي بحسب موقعه الرسمي في ظل رغبة اللاعب بخوض تجربة الاحتراف، ليصبح أول حارس مرمى مصري يحترف في الدوري الألماني، وأيضًا لاستكمال دراسته الجامعية بدولة ألمانيا، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي في شهر يونيو القادم.

ويملك الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي حاليا حارسي مرمي دوليين وهما عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد، لذلك وافق النادي على انتقال الطيار للدوري الألماني ومنحه فرصة الاحتراف الخارجي.

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ويأتي قرار الأهلي بالموافقة على احتراف الطيار ضمن إطار استراتيجية النادي في الموافقة على خروج العناصر الواعدة في مختلف الألعاب لخوض تجارب الاحتراف في الأندية الأوروبية، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات، بحسب الموقع الرسمي للنادي.

عصام الطيار كرة يد
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