كرة سلة - بسبب مباراة القمة.. تغريم أحمد ياسر وعمر عزب لاعبا الزمالك والأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عقوبات مباراة القمة بين الزمالك والأهلي الأخيرة والتي فاز بها الأحمر. في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

وفاز الأهلي على الزمالك في صالة الأخير في الثانية الأخيرة بالتسديدة الثلاثية للاعب أحمد مهيب، لتنتهي المباراة بنتيجة 86-85 للأحمر.

وقرر اتحاد كرة السلة تغريم أحمد ياسر عبد الوهاب لاعب الزمالك مبلغ وقدره 20 ألف جنيه.

كما قرر الاتحاد تغريم عمر عزب لاعب الأهلي مبلغ مقدره 10 آلاف جنيه.

وأصدر اتحاد السلة بيانا جاء فيه: "بعد التحقيق مع اللاعبين عمر عزب لاعب النادي الأهلي، وأحمد ياسر عبد الوهاب لاعب الزمالك، من قبل لجنة المسابقات بمعرفة الإدارة القانونية، لما بدر منهما من تصرفات غير مسؤولة في مباراة الفريقين، أوصت اللجنة بتوقيع عقوبة على اللاعبين واعتمدها مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة".

وأضاف البيان: "كما يأمل الاتحاد المصري لكرة السلة من جميع اللاعبين والأجهزة الفنية الالتزام بالسلوك الرياضي والتحلي بالروح الرياضية لتقديم مباريات تليق بكرة السلة المصرية".